В Москве вынесли приговор мужчинам, похитившим у банка 245 миллионов рублей

«На основании материалов уголовного дела о хищении 245 миллионов рублей у одного из банков столицы, расследованного ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, Останкинским районным судом города Москвы двоим подсудимым вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому», — приводятся слова Титова на сайте ГУМВД по Москве.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники, один из которых был учредителем организации по производству безалкогольных напитков, для получения кредита представили в банк подложные документы и недостоверные сведения о финансовом состоянии фирмы.

В результате стороны заключили три кредитных договора, максимальный лимит выдачи средств по которым составил 245 миллионов рублей. Деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению. По этому факту было возбуждено дело о мошенничестве в сфере кредитования.