Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка
Родственники пропавшей просят помощи.
Родственники пропавшей просят помощи.
В Приморье разыскивают пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
Гагина Лива Михайловна 1941 года рождения вышла из дома во Владивостоке еще 12 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно..
Приметы: на вид 70−75 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза
Была одета: красный халат, белая куртка с капюшоном, черные колготки, синие туфли на липучке.
Особые приметы: рост 164 см., частично вставлены золотые зубы, наличие горба.
МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАНА!
Всех, кто может сообщить
8 (4232) 49 — 09 — 24 или 02, 102 — полиция
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