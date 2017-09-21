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10:39 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка

Родственники пропавшей просят помощи.

В Приморье разыскивают пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Гагина Лива Михайловна 1941 года рождения вышла из дома во Владивостоке еще 12 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно..

Приметы: на вид 70−75 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета: красный халат, белая куртка с капюшоном, черные колготки, синие туфли на липучке.

Особые приметы: рост 164 см., частично вставлены золотые зубы, наличие горба.

МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАНА!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ливы Михайловны, просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 49 — 09 — 24 или 02, 102 — полиция
8 914 721 22 32- волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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