Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка

В Приморье разыскивают пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Гагина Лива Михайловна 1941 года рождения вышла из дома во Владивостоке еще 12 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно..



Приметы: на вид 70−75 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета: красный халат, белая куртка с капюшоном, черные колготки, синие туфли на липучке.

Особые приметы: рост 164 см., частично вставлены золотые зубы, наличие горба.

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