Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирского спортсмена посадили на 5 лет за торговлю стероидами, заявили прокуроры.

40-летний новосибирец занимался тяжелой атлетикой и принимал запрещенные в России стероиды для набора массы и улучшения спортивных показателей, а после решил заняться их продажей. Заказывал препараты мужчина через социальные сети.

«С помощью сети интернет на территории других государств (Королевство Таиланд, КНР, Казахстан) он заказывал стероиды крупными партиями и, используя международные почтовые отправления, перемещал посылки с сильнодействующими веществами, общей массой более 2 килограмм, через таможенную границу Таможенного союза с целью их продажи знакомым спортсменам», — пояснили прокуроры.

Спортсмен признал свою вину и писал явку с повинной. Мужчину осудили по статьям 226.1 и 234 УК РФ (контрабанда и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). .