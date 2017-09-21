На трассе в Башкирии водитель легковушки сбил лося

Поздним вечером, 20 сентября, на трассе М5 недалеко от Чишмов легковушка сбила лося. От сильного удара несчастное животное скончалось на месте. К счастью, с водителем все в порядке — он отделался лишь испугом.

Фотографии очевидцы выложили в группу «БашДТП». Также они отметили, что лось резко выбежал на проезжую часть, и водитель ничего не смог предпринять во избежание ДТП.

Стоить отметить, что за сбитое дикое животное водитель должен заплатить штраф в размере 180 тысяч рублей, если ДТП совершено в зоне действия знака «Дикие животные». На данном участке автодороги этого знака не было.