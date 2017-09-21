На трассе в Башкирии водитель легковушки сбил лося
Животное скончалось на месте ДТП.
Животное скончалось на месте ДТП.
Поздним вечером, 20 сентября, на трассе М5 недалеко от Чишмов легковушка сбила лося. От сильного удара несчастное животное скончалось на месте. К счастью, с водителем все в порядке — он отделался лишь испугом.
Фотографии очевидцы выложили в группу «БашДТП». Также они отметили, что лось резко выбежал на проезжую часть, и водитель ничего не смог предпринять во избежание ДТП.
Стоить отметить, что за сбитое дикое животное водитель должен заплатить штраф в размере 180 тысяч рублей, если ДТП совершено в зоне действия знака «Дикие животные». На данном участке автодороги этого знака не было.