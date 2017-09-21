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10:32 (мск), источник: АиФ Калининград

Посетители игорной зоны под Калининградом разбили авто владельца казино

Полицейские задержали двух мужчин, которые разбили авто владельца казино в игорной зоны в Куликово. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 28-летнего мужчину не впустили в казино. После этого он стал бить руками и ногами сначала по воздуху, а затем и по припаркованным машинам «Мерседес» и «БМВ».

Эту «драку» зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Как после рассказывал буян полицейским, машину он ударил не специально.

Но, когда его задерживали полицейские, в конфликт вмешался приятель. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из полицейских.

«Обоих нарушителей общественного порядка доставили в ОМВД, где в отношении каждого из них составили протоколы за мелкое хулиганство. В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел», — сообщили в полиции.

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