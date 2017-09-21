Посетители игорной зоны под Калининградом разбили авто владельца казино

По предварительным данным, 28-летнего мужчину не впустили в казино. После этого он стал бить руками и ногами сначала по воздуху, а затем и по припаркованным машинам «Мерседес» и «БМВ».

Эту «драку» зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Как после рассказывал буян полицейским, машину он ударил не специально.

Но, когда его задерживали полицейские, в конфликт вмешался приятель. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из полицейских.