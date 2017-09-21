Посетители игорной зоны под Калининградом разбили авто владельца казино
Полицейские задержали двух мужчин, которые разбили авто владельца казино в игорной зоны в Куликово. Подробности сообщили в
Полицейские задержали двух мужчин, которые разбили авто владельца казино в игорной зоны в Куликово. Подробности сообщили в
По предварительным данным, 28-летнего мужчину не впустили в казино. После этого он стал бить руками и ногами сначала по воздуху, а затем и по припаркованным машинам «Мерседес» и «БМВ».
Эту «драку» зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Как после рассказывал буян полицейским, машину он ударил не специально.
Но, когда его задерживали полицейские, в конфликт вмешался приятель. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из полицейских.
«Обоих нарушителей общественного порядка доставили в ОМВД, где в отношении каждого из них составили протоколы за мелкое хулиганство. В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел», — сообщили в полиции.