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11:13 (мск), источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста

В Набережных Челнах накануне вечером женщина за рулем Chevrolet Aveo насмерть сбила 34-летнего байкера на Yamaha, об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие случилось на проспекте Хасана Туфана напротив дома 54/08 в 17.20, женщина при развороте не уступила дорогу мотоциклу и врезалась в него.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия. В ГИБДД отмечают, что погибший был в шлеме.

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