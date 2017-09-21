На Кубани инспектора ДПС заподозрили в получении взятки

По версии следствия, 16 августа полицейский в ходе патрулирования на пересечении улиц Фестивальной и Победы в городе Приморско-Ахтарске остановил автомобиль, у водителя которого отсутствовало удостоверение. Инспектор полиции составил в отношении мужчины административный протокол, после чего предложил водителю не помещать его автомобиль на штрафстоянку, но за взятку в размере 15 тысяч рублей.

Мужчина согласился, позвонил супруге и передал телефон полицейскому, который предложил ей перевести деньги на банковскую карту родственницы его жены. Согласившись, женщина выполнила требования инспектора ДПС, однако спустя несколько дней сообщила об этом в территориальный следственный отдел СКР.

Приказом начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.