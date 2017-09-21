На Кубани инспектора ДПС заподозрили в получении взятки
Следственный отдел по
Следственный отдел по
По версии следствия, 16 августа полицейский в ходе патрулирования на пересечении улиц Фестивальной и Победы в городе
Мужчина согласился, позвонил супруге и передал телефон полицейскому, который предложил ей перевести деньги на банковскую карту родственницы его жены. Согласившись, женщина выполнила требования инспектора ДПС, однако спустя несколько дней сообщила об этом в территориальный следственный отдел СКР.
Приказом начальника ОМВД России по
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает «Югополису»