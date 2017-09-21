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10:27 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининграде в мясе птицы из Бразилии обнаружена сальмонелла

В Калининграде в пробе мяса птицы из Бразилии обнаружено наличие патогенных микроорганизмов (Salmonella thompson).

Таковы данные ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория», прокомментировали собкору KaliningradToday в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Сальмонеллез — это группа острых инфекционных заболеваний, зооантрапонозной природы, вызываемая многочисленными бактериями рода сальмонелл и характеризующаяся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, приводящим в дальнейшем к обезвоживанию и интоксикации.

Сальмонеллы практически мгновенно гибнут только при 100 градусах Цельсия, при 70 градусах — в течение 30 мин. Устойчивость к высоким температурам возрастает, когда возбудитель находится в мясных продуктах (400 граммов мяса при толщине 19 см необходимо кипятить на протяжении 2,5 часов, только после этого мясо можно считать безопасным). Соление и копчение практически не оказывает никакого действия на сальмонелл.

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