В Калининграде в мясе птицы из Бразилии обнаружена сальмонелла

Сальмонеллез — это группа острых инфекционных заболеваний, зооантрапонозной природы, вызываемая многочисленными бактериями рода сальмонелл и характеризующаяся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, приводящим в дальнейшем к обезвоживанию и интоксикации.

Сальмонеллы практически мгновенно гибнут только при 100 градусах Цельсия, при 70 градусах — в течение 30 мин. Устойчивость к высоким температурам возрастает, когда возбудитель находится в мясных продуктах (400 граммов мяса при толщине 19 см необходимо кипятить на протяжении 2,5 часов, только после этого мясо можно считать безопасным). Соление и копчение практически не оказывает никакого действия на сальмонелл.