В Калининграде в мясе птицы из Бразилии обнаружена сальмонелла
В Калининграде в пробе мяса птицы из Бразилии обнаружено наличие патогенных микроорганизмов (Salmonella thompson).
В Калининграде в пробе мяса птицы из Бразилии обнаружено наличие патогенных микроорганизмов (Salmonella thompson).
Таковы данные ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория», прокомментировали собкору KaliningradToday в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Сальмонеллез — это группа острых инфекционных заболеваний, зооантрапонозной природы, вызываемая многочисленными бактериями рода сальмонелл и характеризующаяся преимущественным поражением
Сальмонеллы практически мгновенно гибнут только при 100 градусах Цельсия, при 70 градусах — в течение 30 мин. Устойчивость к высоким температурам возрастает, когда возбудитель находится в мясных продуктах (400 граммов мяса при толщине 19 см необходимо кипятить на протяжении 2,5 часов, только после этого мясо можно считать безопасным). Соление и копчение практически не оказывает никакого действия на сальмонелл.