На МКАД сгорел легковой автомобиль

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД после ДТП сгорел легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

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Авария произошла на внутреннем кольце МКАД недалеко от съезда на улицу Кижеватова. Автомобили двигались в крайней левой полосе со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова.

Из-за несоблюдения дистанции Peugeot столкнулся с Audi, у которого от удара деформировался топливный бак, в результате чего начался пожар.

Находившиеся в Audi водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство и не пострадали. Водитель Peugeot также обошелся без серьезных травм.