На МКАД сгорел легковой автомобиль
Авария произошла на внутреннем кольце МКАД недалеко от съезда на улицу Кижеватова. Автомобили двигались в крайней левой полосе со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова.
Авария произошла на внутреннем кольце МКАД недалеко от съезда на улицу Кижеватова. Автомобили двигались в крайней левой полосе со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова.
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД после ДТП сгорел легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.
Авария произошла на внутреннем кольце МКАД недалеко от съезда на улицу Кижеватова. Автомобили двигались в крайней левой полосе со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова.
Находившиеся в Audi водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство и не пострадали. Водитель Peugeot также обошелся без серьезных травм.
Автомобиль Audi сгорел полностью.