Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Песков отреагировал на вопрос о ДТП с командующим ВДВ Сердюковым
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя, которому исполнилось 70 лет, у публики огромна, но академический литературный мир так и не может решить, причислять ли его к большим писателям
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Лучшие снимки Cassini
12:40 (мск), источник: Sputnik

После массовой драки у ТЦ «Москва» один мигрант доставлен в реанимацию

Сейчас более 50 мигрантов находятся в отделениях полиции после попытки устроить массовую драку с охранниками ТЦ «Москва».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Таджикистанец, 27-летний Навруз Каримов, доставлен в реанимацию после массовой стычки у торгового центра «Москва», сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Ибрагима Ахмедова.

Эти сведения подтвердил источник в посольстве. Также есть информацию, что пострадали еще несколько человек, но пока их национальность неизвестна.

«В драке участвовали не только граждане Таджикистана. Вчера представителей посольства не пускали к пострадавшим. Посольство следит за ситуацией», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что московские правоохранители доставили в отделения полиции свыше 50 мигрантов, предотвратив массовую драку с охранниками ТЦ «Москва».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Банк России объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь