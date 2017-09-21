После массовой драки у ТЦ «Москва» один мигрант доставлен в реанимацию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Таджикистанец, 27-летний Навруз Каримов, доставлен в реанимацию после массовой стычки у торгового центра «Москва», сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Ибрагима Ахмедова.

Эти сведения подтвердил источник в посольстве. Также есть информацию, что пострадали еще несколько человек, но пока их национальность неизвестна.

«В драке участвовали не только граждане Таджикистана. Вчера представителей посольства не пускали к пострадавшим. Посольство следит за ситуацией», — рассказал источник.