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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Драка с участием мигрантов у ТЦ «Москва»: десятки человек задержаны

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы произошел конфликт с участием десятков мигрантов. Полиция задержала более 50 человек.

Источник: РИА Новости

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало нападение охранников торгового центра на грузчика, который является трудовым мигрантом.

Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.
Сотрудник правоохранительных органов

В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о конфликте около ТЦ, проводится проверка.

Позднее источники РИА Новости рассказали, что в отделение полиции доставили более 50 человек. Сейчас задержанных проверяют по базам миграционного учета.

Драки с участием мигрантов

Самой крупной дракой с участием мигрантов стал конфликт на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года. В нем участвовали более двухсот человек, из них 112 задержала полиция. В ходе потасовки погибли три человека. После драки возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.
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В июне 2016 года в деревне Кудрово под Санкт-Петербургом произошел еще один конфликт с участием мигрантов. Тогда на стройплощадке подрались около 40 человек, 17 из них задержали. Как сообщили СМИ, стычка случилась из-за того, что одного из строителей обрызгал грязью автомобиль.

В начале августа этого года на стройке в Новой Москве подрались около 40 мигрантов из Армении и Узбекистана. Конфликт произошел из-за того, что один из строителей выбрасывал мусор с кровли. Во время потасовки шесть человек получили ранения.

Как сообщили в полиции, подрались две бригады строительного объекта. Во время стычки мигранты использовали молотки, кувалды, железные арматуры. После случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Массовая драка у ТЦ «Москва»: избитый охраной мигрант жив
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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