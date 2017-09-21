Драка с участием мигрантов у ТЦ «Москва»: десятки человек задержаны
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около торгового центра «Москва» на
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около торгового центра «Москва» на
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало нападение охранников торгового центра на грузчика, который является трудовым мигрантом.
Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.
В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о конфликте около ТЦ, проводится проверка.
Позднее источники РИА Новости рассказали, что в отделение полиции доставили более 50 человек. Сейчас задержанных проверяют по базам миграционного учета.
Драки с участием мигрантов
Самой крупной дракой с участием мигрантов стал конфликт на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года. В нем участвовали более двухсот человек, из них 112 задержала полиция. В ходе потасовки погибли три человека. После драки возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.
В июне 2016 года в деревне Кудрово под
В начале августа этого года на стройке в Новой Москве подрались около 40 мигрантов из Армении и Узбекистана. Конфликт произошел
Как сообщили в полиции, подрались две бригады строительного объекта. Во время стычки мигранты использовали молотки, кувалды, железные арматуры. После случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.