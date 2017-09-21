В Петербурге задержали «минера"-рецидивиста

Анонимом, который сообщил о готовящемся теракте в одном из домов по улице Оптиков, оказался сотрудник частного охранного предприятия.

Во вторник 19 сентября он позвонил в службу «112» и сообщил о террористке «Татьяне Николаевне», которая яко бы собирается взорвать жилой дом.

— В ходе проведенного осмотра ничего, предоставляющего угрозу для жильцов дома, обнаружено не было, — сообщили тогда в полиции. И приступили к розыску телефонного террориста.

Правоохранители выяснили, что звонивший — 57 летний мужчина, охранник. Когда ему в голову пришла идея набрать на своем телефоне номер «112», он был сильно пьян.

К слову, это уже не первая его подобная «шутка». Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, это гражданин уже был судим за совершение аналогичного преступления.