В Воронеже ВАЗ сбил 6-летнего ребенка
Вчера вечером, 20 сентября, на улице Минской 52-летний водитель «девяносто девятой» сбил маленького пешехода. Ребенку понадобилась помощь врачей.
Вчера вечером, 20 сентября, на улице Минской 52-летний водитель «девяносто девятой» сбил маленького пешехода. Ребенку понадобилась помощь врачей.
Известно, что 6-летний ребенок переходил дорогу в сопровождении взрослого по нерегулируемой «зебре». В то же время, около 19:00, воронежец ехал на ВАЗе по улице Минской со стороны поселка Репное в сторону улицы Остужева. По
В результате случившегося ребенок получил ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи в больнице врачи отпустили его домой.
— Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в