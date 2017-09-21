В Воронеже ВАЗ сбил 6-летнего ребенка

Известно, что 6-летний ребенок переходил дорогу в сопровождении взрослого по нерегулируемой «зебре». В то же время, около 19:00, воронежец ехал на ВАЗе по улице Минской со стороны поселка Репное в сторону улицы Остужева. По каким-то причинам автомобилист не смог вовремя затормозить перед пешеходом и сбил его.