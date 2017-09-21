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11:31 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже ВАЗ сбил 6-летнего ребенка

Вчера вечером, 20 сентября, на улице Минской 52-летний водитель «девяносто девятой» сбил маленького пешехода. Ребенку понадобилась помощь врачей.

Источник: 36on.ru

Известно, что 6-летний ребенок переходил дорогу в сопровождении взрослого по нерегулируемой «зебре». В то же время, около 19:00, воронежец ехал на ВАЗе по улице Минской со стороны поселка Репное в сторону улицы Остужева. По каким-то причинам автомобилист не смог вовремя затормозить перед пешеходом и сбил его.

В результате случившегося ребенок получил ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи в больнице врачи отпустили его домой.

— Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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