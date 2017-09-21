Омич от стыда сознался в краже

Преступление было совершено в конце июля на омском ж/д вокзале, куда мужчина целенаправленно пришел снять денег через банкомат. Однако, сделать это беспрепятственно не получилось: мужчина начал вставлять свою зарплатную карту в банкомат, но не смог это осуществить, поскольку терминал выполнял некую операцию. Через несколько секунд же банкомат выдал 5 тысяч рублей.

Мужчина понял, что деньги принадлежат стоявшему рядом парню, однако забрал их себе и спешно ушел с вокзала, сообщила пресс-служба омского ЛУ МВД на транспорте.

Через некоторое время же совершивший кражу омич узнал от знакомых, что его разыскивает транспортная полиция. В интернете было размещено видео, запечатлевшее момент хищения денег.