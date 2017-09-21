В Москве избит депутат района Крылатское Роман Мирошниченко

По словам пострадавшего, нападавших было двое. «Сзади за ворот пиджака дернули назад и первый удар пришелся в затылочную часть головы, рефлекторно я резко повернул голову влево и получил прямой удар в нос», — рассказал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, было еще несколько ударов в голову.

«Вещи не тронули, ни слова не сказали, перегара от них не почувствовал. Считаю нападение заказным», — заявил господин Мирошниченко, добавив, что личных врагов у него нет, но месяц назад ему поступали угрозы по телефону, после чего он написал заявление в полицию.

Напомним, что 10 сентября в Москве прошли муниципальные выборы депутатов. Юрист и бывший военный Роман Мирошниченко был самовыдвиженцем. Депутатами в Крылатском районе стали пять членов партии «Единая Россия» и пять представителей региональной общественной организации «Спасем Крылатские холмы», главой которой является господин Мирошниченко.