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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области не мог добраться до дома и угнал автомобиль

Сообщение об угоне «Семерки» в Коченевском районе поступило в полицию в 2 часа ночи 20 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области не мог добраться до дома и угнал автомобиль ночью 20 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

19-летний житель Черепаново угнал «ВАЗ-2017» с улицы Юбилейной в Коченево. Очевидцы устроили погоню за автоугонщиком, чуть позже к ним присоединились сотрудники ГИБДД.

Несколько километров преследования, — и молодой человек бросил машину и попытался убежать. Парня догнали сотрудники уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

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