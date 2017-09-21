Житель Новосибирской области не мог добраться до дома и угнал автомобиль
Сообщение об угоне «Семерки» в Коченевском районе поступило в полицию в 2 часа ночи 20 сентября, об этом сообщили в
Сообщение об угоне «Семерки» в Коченевском районе поступило в полицию в 2 часа ночи 20 сентября, об этом сообщили в
Житель Новосибирской области не мог добраться до дома и угнал автомобиль ночью 20 сентября, рассказали в
19-летний житель Черепаново угнал «ВАЗ-2017» с улицы Юбилейной в Коченево. Очевидцы устроили погоню за автоугонщиком, чуть позже к ним присоединились сотрудники ГИБДД.
Несколько километров преследования, — и молодой человек бросил машину и попытался убежать. Парня догнали сотрудники уголовного розыска.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.