Источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области не мог добраться до дома и угнал автомобиль ночью 20 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

19-летний житель Черепаново угнал «ВАЗ-2017» с улицы Юбилейной в Коченево. Очевидцы устроили погоню за автоугонщиком, чуть позже к ним присоединились сотрудники ГИБДД.

Несколько километров преследования, — и молодой человек бросил машину и попытался убежать. Парня догнали сотрудники уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).