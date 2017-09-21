На Южном Урале погибли два пешехода
На трассе.
На трассе.
20 сентября 2017 года на трассах Челябинской области произошли две смертельные аварии, сообщили «Уралинформбюро» в
На 1553-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» неустановленный автомобиль сбил 51-летнего мужчину и скрылся. Пешеход скончался на месте. В настоящее время виновника аварии разыскивают.
Еще один мужчина погиб под колесами Fiat на 41-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Его личность не установлена.