ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в которых накануне пострадали два школьника
(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли накануне, сообщает
(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли накануне, сообщает
Накануне в полдень во дворе дома № 27 по улице Ноксинский спуск автомобиль сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил перелом стопы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места ДТП.
Днем на улице Бегичева напротив дома № 13 автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Школьница получила ушиб тканей левой голени. Водитель также уехал с места происшествия.
Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.