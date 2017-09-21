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12:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в которых накануне пострадали два школьника

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли накануне, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне в полдень во дворе дома № 27 по улице Ноксинский спуск автомобиль сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил перелом стопы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места ДТП.

Днем на улице Бегичева напротив дома № 13 автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Школьница получила ушиб тканей левой голени. Водитель также уехал с места происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.

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