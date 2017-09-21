В Краснодаре иномарка въехала на крыше в забор частного дома
Авария произошла утром в четверг.
Авария произошла утром в четверг.
Краснодар. 21 сентября — Новая Кубань. Кадры с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях. Все произошло на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной.
Предполагают, что водитель красной иномарки не справился с управлением автомобилем. Машины перевернулась на крышу и по инерции продолжила движение, протаранив забор частного домовладения.
На место ДПП выезжала бригада скорой медицинской помощи и экипаж ДПС. Официальной информации о пострадавших пока нет.