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12:29 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре иномарка въехала на крыше в забор частного дома

Авария произошла утром в четверг.

Краснодар. 21 сентября — Новая Кубань. Кадры с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях. Все произошло на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной.

Предполагают, что водитель красной иномарки не справился с управлением автомобилем. Машины перевернулась на крышу и по инерции продолжила движение, протаранив забор частного домовладения.

На место ДПП выезжала бригада скорой медицинской помощи и экипаж ДПС. Официальной информации о пострадавших пока нет.

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