Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 млн
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Салют водородной бомбе
11:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

В сети распространяют фоторобот «возможного похитителя 5-летней Софьи»

В соцсетях появился фоторобот предполагаемого похитителя 5-летней Софьи Четвертновой, пропавшей в Калаче-на-Дону в Волгоградской области 15 сентября.

Как отмечают волонтеры, на фотороботе изображен мужчина, который до исчезновения девочки «приставал к другим детям». По словам местных жителей, он пытался заманивать ребят конфетами. Волонтеры считают, что он может быть причастен к пропаже Софьи.

В региональном СУ СКР заявили, что мужчина с фото не является официально подозреваемым, и следствие к распространению фоторобота отношения не имеет.

Напомним, что Софья Четвертнова пропала вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома. Ребенка до сих пор не нашли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кто умнее - пудель или лабрадор? Особенности популярных пород собак
Банк России объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь