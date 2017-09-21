В сети распространяют фоторобот «возможного похитителя 5-летней Софьи»

Как отмечают волонтеры, на фотороботе изображен мужчина, который до исчезновения девочки «приставал к другим детям». По словам местных жителей, он пытался заманивать ребят конфетами. Волонтеры считают, что он может быть причастен к пропаже Софьи.

В региональном СУ СКР заявили, что мужчина с фото не является официально подозреваемым, и следствие к распространению фоторобота отношения не имеет.

Напомним, что Софья Четвертнова пропала вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома. Ребенка до сих пор не нашли.