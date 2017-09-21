Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Звезды, которые борются сегодня с раком: какие у них шансы
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
СМИ: изымать доллары США начнут в уже октябре
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
1035 лет назад погибла Грейс Келли
14:44 (мск), источник: РИА Новости

Петербургского врача будут судить за смерть пациентки после эндоскопии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Дело врача-эндоскописта, чья пациентка получила повреждение кишечника после медицинской процедуры, отчего впоследствии скончалась, вскоре направят в суд в Санкт-Петербурге, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу.

«Обвиняемая, являясь врачом-эндоскопистом… “Медико-санитарной части № 157”, 14 декабря 2016 года провела женщине инвазивную процедуру, допустив дефекты оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода, которое по признаку опасного для жизни состояния расценивается как тяжкий вред здоровью и состоит в прямой причинно-следственной связи с ее смертью, наступившей 5 января 2017 года в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26.
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу
Болезнь
Эндоскопия

Уголовное дело в отношении 57-летней женщины возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», уточнили в СК.

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Банк России объявил о санации Бинбанка
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь