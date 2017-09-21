Петербургского врача будут судить за смерть пациентки после эндоскопии

В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода, которое по признаку опасного для жизни состояния расценивается как тяжкий вред здоровью и состоит в прямой причинно-следственной связи с ее смертью, наступившей 5 января 2017 года в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу