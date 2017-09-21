Петербургского врача будут судить за смерть пациентки после эндоскопии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Дело
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Дело
«Обвиняемая, являясь
В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода, которое по признаку опасного для жизни состояния расценивается как тяжкий вред здоровью и состоит в прямой причинно-следственной связи с ее смертью, наступившей 5 января 2017 года в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26.
Уголовное дело в отношении 57-летней женщины возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», уточнили в СК.
В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.