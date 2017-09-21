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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты

Российских туристов Алексея и Дарью (фамилии не называются) в таиландской Паттайе арестовали за электронные сигареты. Об этом сообщает портал MYSLO.

Инцидент произошел на пятый день отдыха пары в стране в воскресенье, 17 сентября. Во время прогулки девушка достала из сумки сигарету, когда что-то искала. На нее обратили внимание сотрудники полиции, которые обыскали Дарью и Алексея. У мужчины в кармане нашли еще одно подобное устройство.

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После этого туристов из Тулы доставили в полицейский участок, где продержали полтора дня. Им удалось выйти под залог. Как сообщили путешественники, на это ушли все предназначенные на отдых деньги. «В общей сложности нам придется потратить еще порядка 300 тысяч рублей. На адвоката, переводчика, жилье и оплату штрафа. До конца путевки у нас пара дней, затем нам надо будет продлевать визу. Но как мы это сделаем, неизвестно. Полицейские у нас забрали загранпаспорта», — рассказали отдыхающие.

После инцидента пара написала письмо в «Библио Глобус», где покупала путевку, однако для рассмотрения претензии их попросили предоставить документы, которых с собой в Таиланде у туристов не оказалось. Алексей отметил, что перед поездкой уточнял у сотрудников компании возможность пользоваться электронными сигаретами в стране и получил утвердительный ответ. «“Парили” перед представителями туроператора, никто ни единого слова не сказал. Так провели тут четыре дня», — заявил он.

Также путешественники посетовали на бездействие российских дипломатов.

В середине сентября эксперты туррынка рекомендовали российским путешественникам воздержаться от ввоза и курения в Таиланде электронных сигарет. Уточнялось, что эти гаджеты в стране запрещены, а за их использование можно получить штраф в размере миллиона батов (1,76 миллиона рублей) или угодить в тюрьму на срок до 10 лет.

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