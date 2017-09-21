Хабаровчанин с 44-летним водительским стажем впервые попал в ДТП

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером в Индустриальном районе Хабаровска, недалеко от остановки «Стройка», автолюбитель с внушительным стажем вождения попал в свое первое ДТП. Мужчина получил права 44 года назад, сообщает портал «Губерния».

Оба участника аварии до столкновения ехали в сторону Владивостокского шоссе, двигаясь по второму ряду. Впереди ехал 26-летний водитель «Мазды Фамилиа», следом — шофер «Жигулей». 67-летний мужчина подвозил знакомую.

Хабаровчанин на «Мазде» собирался заехать в автосервис. Ему нужно было повернуть налево, к авторынку на Монтажной улице. Мужчина остановился перед перекрестком, пропуская встречные машины. Хозяин «Жигулей» не разглядел мигающий указатель поворота «Мазды» и почти на полном ходу врезался в заднюю часть седана.