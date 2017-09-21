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12:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин с 44-летним водительским стажем впервые попал в ДТП

Из-за невнимательности пенсионера в больнице оказалась его знакомая.

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером в Индустриальном районе Хабаровска, недалеко от остановки «Стройка», автолюбитель с внушительным стажем вождения попал в свое первое ДТП. Мужчина получил права 44 года назад, сообщает портал «Губерния».

Оба участника аварии до столкновения ехали в сторону Владивостокского шоссе, двигаясь по второму ряду. Впереди ехал 26-летний водитель «Мазды Фамилиа», следом — шофер «Жигулей». 67-летний мужчина подвозил знакомую.

Хабаровчанин на «Мазде» собирался заехать в автосервис. Ему нужно было повернуть налево, к авторынку на Монтажной улице. Мужчина остановился перед перекрестком, пропуская встречные машины. Хозяин «Жигулей» не разглядел мигающий указатель поворота «Мазды» и почти на полном ходу врезался в заднюю часть седана.

Пенсионер ехал со скоростью около 70 километров в час, и удар получился мощным. Водитель иномарки, который получил водительское удостоверение 10 лет назад, повредил шею, хозяин и пассажир «Жигулей» жаловались на боль в грудной клетке. Пенсионер обращаться за помощью к медикам не стал. В стационар отправилась его 40-летняя знакомая — женщине было трудно дышать. В больнице у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга, в госпитализации пострадавшая не нуждалась.

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