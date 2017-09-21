Находившихся в федеральном розыске мужчин задержали в Гулькевичском районе Кубани
Подозреваемые скрылись от следствия после возбуждения в отношении них уголовных дел.
Подозреваемые скрылись от следствия после возбуждения в отношении них уголовных дел.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гулькевичскому району получили информацию о том, что на территории района могут находиться двое мужчин, скрывающихся от следствия. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщает
Полицейские установили местонахождение 44-летнего местного жителя и задержали его в селе Новоукраинском. Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, доставили в отдел полиции. Известно, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он скрылся от органов предварительного следствия.
Также в ходе
Как отмечают в ведомстве, задержанных уже передали инициаторам розыска.