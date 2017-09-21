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15:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Находившихся в федеральном розыске мужчин задержали в Гулькевичском районе Кубани

Подозреваемые скрылись от следствия после возбуждения в отношении них уголовных дел.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гулькевичскому району получили информацию о том, что на территории района могут находиться двое мужчин, скрывающихся от следствия. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили местонахождение 44-летнего местного жителя и задержали его в селе Новоукраинском. Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, доставили в отдел полиции. Известно, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он скрылся от органов предварительного следствия.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя. Молодой человек — фигурант уголовного дела, возбужденного по статье «Самоуправство», — скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Как отмечают в ведомстве, задержанных уже передали инициаторам розыска.

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