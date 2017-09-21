Под Волгоградом автоледи спровоцировала ДТП: пострадали три человека, в том числе ребёнок
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37-летняя женщина, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», на улице Репина при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21065», движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение.
В ДТП пострадали водитель, 10-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2112″, а также 71-летняя пассажирка » ВАЗ-21065.
С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.