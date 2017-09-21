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17:18 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде вор взломал дверь в квартиру и уснул

В Калининграде полицейские задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру.

Источник: Вести - Калининград

В полицию позвонила жительница дома по ул. Фрунзе и сообщила о происшествии. Сотрудники ППС, прибыв на место, обнаружили, что опечатанная и закрытая дверь в жилище выбита, а в одной из комнат на полу спит мужчина. В квартире никто не проживает, она является муниципальной собственностью. Мужчина пояснил постовым, что умысла на совершение противоправного деяния у него не было — просто он очень устал и хотел спать.

Нарушителя спокойствия доставили в городское УМВД. Его действия квалифицируют дознаватели, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

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