В Калининграде вор взломал дверь в квартиру и уснул

В полицию позвонила жительница дома по ул. Фрунзе и сообщила о происшествии. Сотрудники ППС, прибыв на место, обнаружили, что опечатанная и закрытая дверь в жилище выбита, а в одной из комнат на полу спит мужчина. В квартире никто не проживает, она является муниципальной собственностью. Мужчина пояснил постовым, что умысла на совершение противоправного деяния у него не было — просто он очень устал и хотел спать.