Следственный комитет проверяет сообщения о червях в супе в школе Янтарного
Следственный комитет проверяет сообщения о червях, обнаруженных в школьных обедах учебного учреждения Янтарного.
Следственный комитет проверяет сообщения о червях, обнаруженных в школьных обедах учебного учреждения Янтарного.
«В публикации со ссылкой на родителя одного из школьников приведены сведения об антисанитарии на кухне школьной столовой. По факту ненадлежащего оказания услуг по организации питания организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что на жалобы родителей уже отреагировали местные власти. Глава администрации Алексей Заливатский в ходе рабочего выезда в школу обедал в школьной столовой после общения с представителем