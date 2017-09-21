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12:35 (мск), источник: Калининград.Ru

На окраине посёлка под Калининградом в сгоревшей машине обнаружили труп

Под Калининградом в сгоревшем автомобиле обнаружили труп. Тело на заднем сиденье машины заметили жители домов на окраине посёлка Новодорожное Гурьевского округа.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы рано утром в четверг, 21 сентября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего пока не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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