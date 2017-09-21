На окраине посёлка под Калининградом в сгоревшей машине обнаружили труп
Под Калининградом в сгоревшем автомобиле обнаружили труп. Тело на заднем сиденье машины заметили жители домов на окраине посёлка Новодорожное Гурьевского округа.
Под Калининградом в сгоревшем автомобиле обнаружили труп. Тело на заднем сиденье машины заметили жители домов на окраине посёлка Новодорожное Гурьевского округа.
Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы рано утром в четверг, 21 сентября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
На место происшествия выезжала