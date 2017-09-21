Сотрудники банка обворовали клиентов на полмиллиона рублей

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в период с декабря 2014 по июль 2016 года, сотрудники одного из коммерческих банков, без ведома клиентов, оформляли на их имя кредитные карты. После чего, списывали все денежные средства на общую сумму — полмиллиона рублей.