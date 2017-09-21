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12:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сотрудники банка обворовали клиентов на полмиллиона рублей

Жертвами стали клиенты с «зарплатными картами».

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в период с декабря 2014 по июль 2016 года, сотрудники одного из коммерческих банков, без ведома клиентов, оформляли на их имя кредитные карты. После чего, списывали все денежные средства на общую сумму — полмиллиона рублей.

Жертвами мошенников стали клиенты, которые держали в банке «зарплатные карты».

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности кредитного учреждения при рассмотрении обращений клиентов. В результате проверки, все операции были аннулированы .

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мошенникам грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

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