Сотрудники банка обворовали клиентов на полмиллиона рублей
Жертвами стали клиенты с «зарплатными картами».
Жертвами стали клиенты с «зарплатными картами».
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в период с декабря 2014 по июль 2016 года, сотрудники одного из коммерческих банков, без ведома клиентов, оформляли на их имя кредитные карты. После чего, списывали все денежные средства на общую сумму — полмиллиона рублей.
Жертвами мошенников стали клиенты, которые держали в банке «зарплатные карты».
Преступление выявили сотрудники собственной безопасности кредитного учреждения при рассмотрении обращений клиентов. В результате проверки, все операции были аннулированы .
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мошенникам грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.