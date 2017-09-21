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12:07 (мск), источник: РИА Новости

На Украине заявили о задержании в аэропорту россиянки с наркотиками

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” в международном аэропорту “Борисполь” задержали гражданку Российской Федерации, у которой в личных вещах обнаружили наркотическое вещество», — сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, во время беседы с задержанной наблюдались признаки наркотического опьянения, в ее личных вещах обнаружили наркотики. Кроме того, у женщины не было при себе документов, она объяснила это тем, что потеряла их в самолете. Правоохранители составили административный протокол и проинформировали о нарушении сотрудников Нацполиции.

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