На Украине заявили о задержании в аэропорту россиянки с наркотиками

По данным ведомства, во время беседы с задержанной наблюдались признаки наркотического опьянения, в ее личных вещах обнаружили наркотики. Кроме того, у женщины не было при себе документов, она объяснила это тем, что потеряла их в самолете. Правоохранители составили административный протокол и проинформировали о нарушении сотрудников Нацполиции.