На Украине заявили о задержании в аэропорту россиянки с наркотиками
КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.
КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.
«Пограничники отдельного
По данным ведомства, во время беседы с задержанной наблюдались признаки наркотического опьянения, в ее личных вещах обнаружили наркотики. Кроме того, у женщины не было при себе документов, она объяснила это тем, что потеряла их в самолете. Правоохранители составили административный протокол и проинформировали о нарушении сотрудников Нацполиции.
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