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15:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Немане директор УК задолжал энергосбытовой компании свыше 11 млн рублей

В Калининградской области полицейские выявили факт злоупотребления полномочиями директором управляющей компании. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Источник: Клопс.ru

Руководитель одной из управляющих компаний Неманского района получал от жильцов деньги в счёт оплаты электроэнергии. Но мужчина не передавал их фирме — поставщику коммунальных услуг. В результате задолженности перед энергокомпанией превысила 11 млн рублей.

Против 54-летнего подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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