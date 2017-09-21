В Немане директор УК задолжал энергосбытовой компании свыше 11 млн рублей
В Калининградской области полицейские выявили факт злоупотребления полномочиями директором управляющей компании. Об этом сообщает начальник
В Калининградской области полицейские выявили факт злоупотребления полномочиями директором управляющей компании. Об этом сообщает начальник
Руководитель одной из управляющих компаний Неманского района получал от жильцов деньги в счёт оплаты электроэнергии. Но мужчина не передавал их фирме — поставщику коммунальных услуг. В результате задолженности перед энергокомпанией превысила 11 млн рублей.
Против 54-летнего подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.