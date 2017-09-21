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12:49 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе «Москва-Челябинск» насмерть сбили пешехода

На трассе «Москва-Челябинск» насмерть сбили пешехода. Водитель с места ДТП скрылся.

Авария произошла 20 сентября в ночное время на 1553 километре автодороги «Москва-Челябинск».

Неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя.

В этот же день в вечернее время на 41 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск» произошло ДТП с участием автомобиля «Fiat», который совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход, мужчина, которому на вид 35−40 лет, личность не установлена, погиб на месте происшествия.

«Полицейские обращаются к пешеходам и напоминают, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — сообщает пресс-служба регионального Главка.

Также сотрудники полиции рекомендуют водителям в темное время суток быть более внимательными, снижать скорость и быть готовыми в любой момент остановиться.

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