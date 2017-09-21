Жительница Краснодара прилюдно оскорбила судебного пристава
Женщина задолжала 8 миллионов рублей и пришла на прием к сотруднику УФССП.
Женщина задолжала 8 миллионов рублей и пришла на прием к сотруднику УФССП.
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Карасунского округа Краснодара. В отношении женщины было заведено исполнительное производство о взыскании более 8 миллионов рублей в пользу юридического лица. Однако, добровольно погашать задолженность женщина не хотела.
«Во время визита к работнику Службы, вместо конструктивного диалога гражданка, не стесняясь в выражениях, оскорбила находящегося при исполнении должностных обязанностей судебного
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей могу грозить исправительные работы на срок до одного года.