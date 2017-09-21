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15:11 (мск), источник: АиФ Калининград

Двое калининградцев находятся в реанимации после отравления грибами

Двое жителей Калининградской области находятся в реанимации после отравлением грибами, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

С начала сентября на симптомы отравления пожаловались 25 жителей региона, 23 из них пришлось госпитализировать. Двое из пострадавших находятся в реанимации.

«Отравившиеся рассказали, что собирали грибы сами, их угощали родственники. В перечне грибов, которые употребляли пострадавшие, названы: сыроежки, лисички, опята, польский гриб, подберезовики и “сборные” грибы», — говорят в ведомстве и напоминают, что отравление грибами могут вызвать и съедобные грибы, если их неправильно обработать.

Отметим, что самым опасным видом грибов на территории нашей области является бледная поганка.

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