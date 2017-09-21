Глава администрации Кстовского района останется под стражей
Мера пресечения в отношении главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области оставлена без изменения.
Мера пресечения в отношении главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области оставлена без изменения.
Нижегородский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, сообщает объединённая
Уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено 6 сентября по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Вину мужчина не признал, пояснив, что взяток не получал. Постановлением Московского районного суда Культину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 ноября 2017 года включительно. 11 сентября адвокаты задержанного подали две апелляционные об отмене вышеуказанного постановления.
Нижегородский областной суд. рассмотрев жалобы. оставил без изменения меру пресечения обвиняемому. В ходатайстве стороны защиты об избрании Культину меры пресечения в виде домашнего ареста — отказано.