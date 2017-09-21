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12:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глава администрации Кстовского района останется под стражей

Мера пресечения в отношении главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области оставлена без изменения.

Нижегородский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено 6 сентября по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Вину мужчина не признал, пояснив, что взяток не получал. Постановлением Московского районного суда Культину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 ноября 2017 года включительно. 11 сентября адвокаты задержанного подали две апелляционные об отмене вышеуказанного постановления.

Нижегородский областной суд. рассмотрев жалобы. оставил без изменения меру пресечения обвиняемому. В ходатайстве стороны защиты об избрании Культину меры пресечения в виде домашнего ареста — отказано.

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