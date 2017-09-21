Участник «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»

Источник: РИА Новости

«Баянов сознался в двух поджогах. Тридцать первого августа в Петербурге Юрий Калинин, брат главаря группировки Александра Калинина, и Баянов подожгли офис студии «Рок» режиссера Учителя. Затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра «Нефть», — сказал источник.

По его словам, Баянов рассказал, что поджог кинотеатра был совершен с помощью заранее приготовленной зажигательной смеси. Затем стеклянные бутылки со смесью были подожжены и заброшены в окна и двери, добавил собеседник агентства.

«Этим поступком, по словам Баянова, они хотели показать свой протест против показа фильма “Матильда”. Подобным образом была подожжена студия режиссера в Петербурге», — добавил источник.

Студия режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Кроме того, адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где он работает. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью «За Матильду гореть».