ДТП с автобусом парализовало движение на проспекте Маркса

По наблюдениям корреспондента VN.ru, на правой полосе встал в пробку почти весь общественный транспорт. Особенно не повезло пассажирам троллейбусов, так как этот вид транспорта зависит от линий электропередач и не может выезжать далеко за пределы полосы.

В итоге, более десяти троллейбусов не смогли продолжить движение — водители вынуждены были стоять и ждать, когда службы ДПС «разрулят» место ДТП и помогут освободить проезд. На момент 16.00 рядом с местом аварии не наблюдалось ни одного автомобиля службы ДПС. Примечательно, что обычно на перекрестке Ватутина и проспекта Маркса всегда дежурят несколько экипажей аварийных комиссаров.