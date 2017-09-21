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13:22 (мск), источник: VN.ru

ДТП с автобусом парализовало движение на проспекте Маркса

Сегодня, 21 сентября, на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ватутина в Новосибирске произошла авария с участием автобуса, кроссовера Subaru Forester и седана Toyota, что полностью застопорило движение по правой полосе проспекта. На всем протяжении образовалась пробка.

По наблюдениям корреспондента VN.ru, на правой полосе встал в пробку почти весь общественный транспорт. Особенно не повезло пассажирам троллейбусов, так как этот вид транспорта зависит от линий электропередач и не может выезжать далеко за пределы полосы.

В итоге, более десяти троллейбусов не смогли продолжить движение — водители вынуждены были стоять и ждать, когда службы ДПС «разрулят» место ДТП и помогут освободить проезд. На момент 16.00 рядом с местом аварии не наблюдалось ни одного автомобиля службы ДПС. Примечательно, что обычно на перекрестке Ватутина и проспекта Маркса всегда дежурят несколько экипажей аварийных комиссаров.

Ситуацию усугубляет тот факт, что всем, кто движется по левой полосе, при выезде на перекресток приходится двигаться на встречную полосу, пересекая «две сплошные», и вынужденно нарушать правила дорожного движения. Но другого варианта объехать место аварии с тремя автомобилями нет.

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