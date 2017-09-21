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13:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские спасатели объявили экстренное предупреждение

ГУ МЧС по Волгоградской области передало экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в регионе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, с 22 по 24 сентября в отдельных юго-восточных районах региона ожидается 4 и 5 класс горимости леса.

«Есть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, а также возгораниями в районе озёр в камышовых зарослях», — заявили в ГУ МЧС.

Напомним, что 20 сентября спасатели перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными в плане пожарной безопасности погодными условиями. Несмотря на снижение температуры воздуха, пожароопасная обстановка в регионе все еще остаётся сложной.

«Под воздействием сильного ветра даже небольшой очаг возгорания растительности может приобрести серьёзные масштабы. Синоптики прогнозируют сегодня порывистый ветер до 15−20 м/с», — отметили в ГУ МЧС.

МЧС просит волгоградцев соблюдать правила пожарной безопасности. Местным жителям напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Волгоградцам запрещено находиться в лесах.

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