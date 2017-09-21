В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий

«В рамках данной операции челябинскими полицейскими проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, пресечения обращения в сети Интернет фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологических добавок на территории города Челябинска», — сообщили в региональном Главке.