В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий
В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий. И почти полтысячи лекарственных препаратов.
В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий. И почти полтысячи лекарственных препаратов.
Челябинские полицейские подвели итоги
«В рамках данной операции челябинскими полицейскими проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, пресечения обращения в сети Интернет фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологических добавок на территории города Челябинска», — сообщили в региональном Главке.
Результаты оказались весьма плачевны. Изъято более 1500 единиц контрафактных медицинских изделий, свыше 420 таблеток лекарственных препаратов, свыше 280 таблеток фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию России биологически активных добавок.
Нарушители привлечены к административной ответственности.