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13:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий

В Челябинске изъяли 1500 контрафактных медицинских изделий. И почти полтысячи лекарственных препаратов.

Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Пангея». Она проходила в областном центре целую неделю.

«В рамках данной операции челябинскими полицейскими проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, пресечения обращения в сети Интернет фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологических добавок на территории города Челябинска», — сообщили в региональном Главке.

Результаты оказались весьма плачевны. Изъято более 1500 единиц контрафактных медицинских изделий, свыше 420 таблеток лекарственных препаратов, свыше 280 таблеток фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию России биологически активных добавок.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

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