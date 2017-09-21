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16:40 (мск), источник: Городской репортер

Полиция устанавливает личность сообщившего о минировании нескольких зданий в Ростове

Полицейские проводят проверку по факту поступивших сообщений о якобы заминированных объектах в Ростове, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», во вторник, 19 сентября, в Ростове эвакуировали несколько торговых центров, а также здание городской администрации, так как неизвестный сообщил о минировании зданий.

«Полицейские провели комплекс мероприятий, однако ничего опасного обнаружено не было. В настоящее время устанавливается личностью сообщившего», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

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