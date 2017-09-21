Полиция устанавливает личность сообщившего о минировании нескольких зданий в Ростове
Полицейские проводят проверку по факту поступивших сообщений о якобы заминированных объектах в Ростове, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на
Полицейские проводят проверку по факту поступивших сообщений о якобы заминированных объектах в Ростове, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на
Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», во вторник, 19 сентября, в Ростове эвакуировали несколько торговых центров, а также здание городской администрации, так как неизвестный сообщил о минировании зданий.
«Полицейские провели комплекс мероприятий, однако ничего опасного обнаружено не было. В настоящее время устанавливается личностью сообщившего», — сообщили агентству в