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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Федерация мигрантов: более 250 человек задержали после драки у ТЦ «Москва»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 250 человек остаются задержанными после беспорядков у ТЦ «Москва» в московском районе Люблино, сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

«Более 250 человек», — ответил Шарипов на вопрос РИА Новости. По его словам, более точных данных нет, поскольку задержанные находятся в разных отделениях полиции.

«Это Жулебино, Капотня и другие отделения», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в некоторых отделах полиции якобы отказываются предоставлять федерации информацию о задержанных. Шарипов также посетовал, что до сих пор нет точной информации о судьбе грузчика рынка, избиение которого охранниками и стало поводом для волнений.

По информации Таджикистана он умер, по информации России — перевели в нейрохирургическое… Я просил — давайте зайдем (в больницу), родственники скажут, это он или не он. МВД запретило, хотя врач говорит, что это по закону положено и по медицине положено.
Каромат Шарипов
Президент Федерации мигрантов СНГ

Он утверждает, что источником информации о гибели грузчика было МВД Таджикистана. «Скорее всего, представитель Таджикистана уже был здесь и сказал, что он умер», — рассказал Шарипов.

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