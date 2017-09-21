Федерация мигрантов: более 250 человек задержали после драки у ТЦ «Москва»

«Более 250 человек», — ответил Шарипов на вопрос РИА Новости. По его словам, более точных данных нет, поскольку задержанные находятся в разных отделениях полиции.

«Это Жулебино, Капотня и другие отделения», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в некоторых отделах полиции якобы отказываются предоставлять федерации информацию о задержанных. Шарипов также посетовал, что до сих пор нет точной информации о судьбе грузчика рынка, избиение которого охранниками и стало поводом для волнений.

По информации Таджикистана он умер, по информации России — перевели в нейрохирургическое… Я просил — давайте зайдем (в больницу), родственники скажут, это он или не он. МВД запретило, хотя врач говорит, что это по закону положено и по медицине положено. Каромат Шарипов Президент Федерации мигрантов СНГ