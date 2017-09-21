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13:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Воры в Еманжелинске пожалели хозяйку ларька, оставив ей часть денег

В полицию обратилась жительница Еманжелинска с заявление о краже, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на газету «Новая жизнь».

28-летняя женщина сообщила, что в ночь на 18 сентября в торговый ларек ее матери на территории «Колхозного рынка» проникли воры и забрали сбережения. Причем, похитители попались сердобольные: из 38 тысяч прикарманили только 25.

Грабители также пожалели чужое имущество — пластиковые окна аккуратно выставили. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению.

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