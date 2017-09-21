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14:46 (мск), источник: РИА Крым

МВД возбудило уголовное дело из-за звонков о «минировании» в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости (Крым). Правоохранители крымской столицы возбудили уголовное дело по факту анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в восьми зданиях Симферополя 20 сентября. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», — рассказали в пресс-службе.

Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 20 сентября поступила информация об эвакуации людей из здания городского совета Симферополя, а также ряда торговых центров крымской столицы из-за сообщений о минировании.

Анонимные телефонные звонки коснулись восьми зданий крымской столицы. Все сигналы оказались ложными.

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