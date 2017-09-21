Московских борцов с вирусами уличили в аферах с поставками подопытных обезьян

По его данным, персонал предприятия по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН вступил в сговор с главой животноводческого хозяйства. С мая 2015 по август 2017 годов они заключали договоры на поставку лабораторных мартышек и макак, а также на оказание услуг по подготовке проведения теста остаточной нейровирулентности в рамках контроля качества иммунологических препаратов.