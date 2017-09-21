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14:20 (мск), источник: ЕАН

ФСБ посоветовала жителям Перми не ездить в центр города

В столице Прикамья ФСБ планирует провести антитеррористические учения на базе Пермского академического Театр-Театра, который находится на улице Ленина в центре города.

Мероприятия пройдут завтра, 22 сентября, сообщает пресс-служба краевого УФСБ. В связи с этим с 09:00 до 14:00 возможны кратковременные затруднения движения транспортных средств на территории Ленинского района.

Чекисты просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения.

Отметим, что в последние дни сообщения о лжеминированиях взволновали всю Россию — от Москвы до Дальнего Востока. В том числе пострадала и Пермь, где из-за звонков анонима эвакуировали 7 школ и вокзал. По итогам проверок взрывчатых веществ найдено не было.

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