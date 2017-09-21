ФСБ посоветовала жителям Перми не ездить в центр города
В столице Прикамья ФСБ планирует провести антитеррористические учения на базе Пермского академического
В столице Прикамья ФСБ планирует провести антитеррористические учения на базе Пермского академического
Мероприятия пройдут завтра, 22 сентября, сообщает
Чекисты просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения.
Отметим, что в последние дни сообщения о лжеминированиях взволновали всю Россию — от Москвы до Дальнего Востока. В том числе пострадала и Пермь, где