ФСБ посоветовала жителям Перми не ездить в центр города

Мероприятия пройдут завтра, 22 сентября, сообщает пресс-служба краевого УФСБ. В связи с этим с 09:00 до 14:00 возможны кратковременные затруднения движения транспортных средств на территории Ленинского района.

Отметим, что в последние дни сообщения о лжеминированиях взволновали всю Россию — от Москвы до Дальнего Востока. В том числе пострадала и Пермь, где из-за звонков анонима эвакуировали 7 школ и вокзал. По итогам проверок взрывчатых веществ найдено не было.