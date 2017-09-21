Пропавший подросток из Сухобизярки найден в лесу
14-летний Вениамин Дворников вышел из дома на прогулку вечером 19 сентября и пропал без вести. Сегодня днем подростка нашли в лесу.
14-летний Вениамин Дворников вышел из дома на прогулку вечером 19 сентября и пропал без вести. Сегодня днем подростка нашли в лесу.
Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мальчик зашел в лес и заблудился. Днем 21 сентября 2017 года он был найден. В ближайшее время медики оценят состояние его здоровья.
На данный момент проверочные мероприятия следствия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.