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14:14 (мск), источник: Новости Перми

Пропавший подросток из Сухобизярки найден в лесу

14-летний Вениамин Дворников вышел из дома на прогулку вечером 19 сентября и пропал без вести. Сегодня днем подростка нашли в лесу.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мальчик зашел в лес и заблудился. Днем 21 сентября 2017 года он был найден. В ближайшее время медики оценят состояние его здоровья.

На данный момент проверочные мероприятия следствия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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