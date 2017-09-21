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14:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе виновник ДТП заплатит за задержку трамваев из-за аварии

В Уфе виновник ДТП вдобавок ко всему должен будет заплатить крупный штраф за то, что авария стала причиной задержки трамваев, сообщает МУЭТ.

ДТП произошло на перекрестке улиц Мингажева и Достоевского. В результате аварии трамваи маршрутов № 16 и 18 простояли на месте почти 1,5 часа.

Ущерб от простоя составил 28 тысяч рублей. Выплатить эту сумму теперь обязан виновник аварии.

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