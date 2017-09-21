В Уфе виновник ДТП заплатит за задержку трамваев из-за аварии
В Уфе виновник ДТП вдобавок ко всему должен будет заплатить крупный штраф за то, что авария стала причиной задержки трамваев, сообщает МУЭТ.
В Уфе виновник ДТП вдобавок ко всему должен будет заплатить крупный штраф за то, что авария стала причиной задержки трамваев, сообщает МУЭТ.
ДТП произошло на перекрестке улиц Мингажева и Достоевского. В результате аварии трамваи маршрутов № 16 и 18 простояли на месте почти 1,5 часа.
Ущерб от простоя составил 28 тысяч рублей. Выплатить эту сумму теперь обязан виновник аварии.