Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Ураган «Мария», достигший четвертой категории, лишил электричества всех жителей острова
Ураган «Мария», достигший четвертой категории, лишил электричества всех жителей острова
По его словам, ураган повредил несколько линий электропередачи,
Губернатор
В настоящее время ураган обрушился на Доминиканскую Республику. Как сообщает CNN, жертвами «Марии» в этой стране стали 14 человек. Сотни домов также были уничтожены.
Представитель правительства Доминиканы Чарльз Чонг рассказал CNN, что ураган лишил жителей страны еды и воды и они находятся «на грани выживания». Он добавил, что
Ранее, 19 сентября, ураган «Мария» усиливался до пятой, максимальной категории. Тогда скорость ветра урагана достигала 260 км/ч.