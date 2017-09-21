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14:31 (мск), источник: VN.ru

Бывшего начальника УГРО осудили на 11 лет за торговлю героином

Подполковник полиции в отставке 45-летний Вячеслав Крюков не признал себя виновным, заявив, что почти 20 граммов героина ему подбросили коллеги.

В Новосибирске суд Заельцовского района вынес приговор 45-летнему подполковнику полиции в отставке, бывшему начальнику уголовного розыска Вячеславу Крюкову. Офицер обвинялся в торговле героином. Приговор был оглашен сегодня, 21 сентября.

«Крюков в звании подполковника полиции работал до октября 2013 года начальником отдела уголовного розыска ЛОВД на станции “Новосибирск”, — сообщили VN.ru в суде. — Восьмого ноября, накануне Дня сотрудников внутренних дел РФ, Крюков из корыстных побуждений незаконно приобрел и хранил при себе, дома, героин массой 18,92 грамма с целью сбыта. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Крюкова обстоятельствам».

Вечером 8 ноября 2016 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий офицер был задержан сотрудниками полиции. «Сам подсудимый виновным себя в совершении указанного преступления не признал и отрицал принадлежность ему изъятого наркотического средства», — добавили в районном суде. Вячеслава Крюкова приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. «При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, — говорят в суде. — А также данные о личности подсудимого и наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств».

Добавим, что Вячеслав Крюков не первый новосибирский «оборотень в погонах». В прошлом году областной суд приговорил сразу шестерых полицейских за торговлю примерно 7 килограммами героина.

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