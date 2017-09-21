Бывшего начальника УГРО осудили на 11 лет за торговлю героином
Подполковник полиции в отставке 45-летний Вячеслав Крюков не признал себя виновным, заявив, что почти 20 граммов героина ему подбросили коллеги.
Подполковник полиции в отставке 45-летний Вячеслав Крюков не признал себя виновным, заявив, что почти 20 граммов героина ему подбросили коллеги.
В Новосибирске суд Заельцовского района вынес приговор 45-летнему подполковнику полиции в отставке, бывшему начальнику уголовного розыска Вячеславу Крюкову. Офицер обвинялся в торговле героином. Приговор был оглашен сегодня, 21 сентября.
«Крюков в звании подполковника полиции работал до октября 2013 года начальником отдела уголовного розыска ЛОВД на станции “Новосибирск”, — сообщили VN.ru в суде. — Восьмого ноября, накануне Дня сотрудников внутренних дел РФ, Крюков из корыстных побуждений незаконно приобрел и хранил при себе, дома, героин массой 18,92 грамма с целью сбыта. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Крюкова обстоятельствам».
Вечером 8 ноября 2016 года в результате проведенных
Добавим, что Вячеслав Крюков не первый новосибирский «оборотень в погонах». В прошлом году областной суд приговорил сразу шестерых полицейских за торговлю примерно 7 килограммами героина.