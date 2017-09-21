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16:11 (мск), источник: Новый Калининград

Машина, в которой нашли обгоревшее тело, принадлежала фирме такси

Сгоревший автомобиль, в котором утром в четверг обнаружили обгоревшее тело мужчины, принадлежит одной из фирм такси. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

Был ли умерший сотрудником компании — неизвестно.

«В ходе проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным сгоревший автомобиль принадлежит одной из служб такси областного центра. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление личности погибшего и обстоятельств его смерти», — отметила она.

Напомним, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы от жителей поселка Новодорожный Гурьевского района около пяти утра. На заднем сиденье выгоревшего автомобиля был найден обгоревший труп.

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