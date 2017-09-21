Машина, в которой нашли обгоревшее тело, принадлежала фирме такси

«В ходе проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным сгоревший автомобиль принадлежит одной из служб такси областного центра. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление личности погибшего и обстоятельств его смерти», — отметила она.